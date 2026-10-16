İsrail'de 840 milyon dolarlık savunma kesintisi 18 Ekim'de kabineye geliyor - Son Dakika
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İsrail'de 840 milyon dolarlık savunma kesintisi 18 Ekim'de kabineye geliyor

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İsrail hükümetinin, acil savunma alımları için diğer bakanlık bütçelerinden 840 milyon dolar kesinti yapacağı bildirildi. Maliye uzmanlarının aksi tavsiyesine rağmen kararın 18 Ekim'de kabinede onaylanması ve Eğitim Bakanlığı bütçesinden 285 milyon şekel kesilmesi bekleniyor.

İsrail hükümetinin, "acil savunma alımları" için Savunma Bakanlığı dışında kalan diğer bakanlıkların bütçesinden 2,6 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 840 milyon dolar) kesinti yapacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Maliye ve Savunma bakanlıklarının üzerinde anlaştığı kararın 18 Ekim Pazar günü yapılacak kabine toplantısında onaylanmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, İsrail Maliye Bakanlığı uzmanlarının aksi yöndeki tavsiyesine rağmen, hükümetin "acil savunma alımları" için diğer bakanlıkların bütçelerinden yaklaşık 840 milyon dolarlık kesinti yaparak Savunma Bakanlığına aktarma kararı aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Eğitim Bakanlığı bütçesinden 285 milyon şekel (yaklaşık 92 milyon dolar) kesinti yapılacağı bildirilen haberde, diğer bakanlıkların bütçelerinden de yaklaşık yüzde 5 oranında kesinti yapılacağı ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail hükümetinin aldığı kararın, 12 Apache saldırı helikopteri alımını finanse etmek için yapılan 1 milyar şekellik (yaklaşık 322 milyon dolar) kesinti kararından sadece birkaç gün sonra geldiğine dikkati çekti.

Haberde, önceki kesintinin İsrail vatandaşı Filistinliler için ayrılan beş yıllık kalkınma planı fonundan yapıldığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında da bakanlık bütçelerinden yüzde 3'lük genel bir kesinti yapılmasını onaylamış, İsrail'in 2026 yılı savunma bütçesi 45 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA
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