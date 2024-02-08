İsrail'de Aşırı Sağcılar Gazze Ateşkesine Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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İsrail'de Aşırı Sağcılar Gazze Ateşkesine Karşı Gösteri Düzenledi

İsrail\'de Aşırı Sağcılar Gazze Ateşkesine Karşı Gösteri Düzenledi

İsrail'de aşırı sağcı gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ile olası ateşkes anlaşmasına karşı çıkmak ve savaşa devam edilmesi talebiyle İsrail Meclisi önünde gösteri düzenledi. İsrail polisi güvenlik önlemleri alırken, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ise Tel Aviv'de ateşkes ve esir takası için çaba gösterme çağrısında bulundu.

08.02.2024 23:19  Güncelleme: 00:06
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İsrail'de aşırı sağcı gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas ile olası ateşkes anlaşmasına karşı çıkmak ve savaşa devam edilmesi talebiyle İsrail Meclisi önünde gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde yaklaşık bin kişilik aşırı sağcı grubu toplandı.

İsrail basını Savaş Kabinesi'nin bu sırada Hamas'ın sunduğu ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini görüştüğünü bildirdi.

İsrail polisi çevredeki yolları demir bariyerlerle kapatarak güvenlik noktaları oluşturdu ve silahlı kişilerin geçişine izin vermedi.

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasını öngören bir anlaşmaya karşı çıkan göstericiler, "Sadece Hamas'ın üzerinde askeri baskı esirleri getirebilir", "Netanyahu seninleyiz, git kazan", "Hamas'a yakıt yok", yazılı dövizler, afişler, İsrail bayrakları, İsrail ordusunun Gazze'deki kara işgali sırasında hayatını kaybeden askerlerin resimlerini taşıdı.

Gazze'deki İsraili esirlerin yakınları Tel Aviv'de

Öte yandan, İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve destekçilerinden oluşan onlarca kişilik grup başkent Tel Aviv'de toplanarak hükümetten Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Göstericiler, Gazze'deki İsrailli esirlerin fotoğraflarının yanı sıra "Zaman tükeniyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın elinde bazıları İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş 136 İsrailli esir ve naaşlarının olduğu tahmin ediliyor.

Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinden sonra Hamas'ın isteklerini kabul etmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyona kadar zorla yerinden göç ettirilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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