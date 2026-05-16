İsrail'de Aşırı Sağcıların Filistin Dükkanlarına Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Aşırı Sağcıların Filistin Dükkanlarına Saldırısı

İsrail\'de Aşırı Sağcıların Filistin Dükkanlarına Saldırısı
16.05.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail polisi korumasında Doğu Kudüs'teki Filistin dükkanlarına saldırdı.

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İsrail polisi koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki El-Vad Caddesi'nde Filistinlilere ait dükkanlara saldırdı, bazı eşyalara zarar verdi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, El-Vad Caddesi'nden geçişleri sırasında Filistinlilere ait iş yerlerine saldırdığı ve eşyalara zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kudüs Valiliği tarafından yayımlanan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail polisi koruması altında dükkanlara saldırdığı ve kışkırtıcı sloganlar attığı görüldü.

Fanatik Yahudilerin, Arap karşıtı sloganlar attığı ve kışkırtıcı marşlar söylediği aktarıldı.

Doğu Kudüs'te, 14 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgali dolayısıyla düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşü" sonrasında gerilim artmıştı.

Aynı gün İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş ve Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açmıştı. İsrail polisi de Eski Şehir bölgesini tamamen kapatmıştı.

Yürüyüş sırasında aşırı sağcı İsraillilerin Filistinli sakinlere, esnafa ve gazetecilere yönelik saldırılar düzenlediği, ayrıca "Araplara ölüm" çağrısı içeren ırkçı sloganlar attığı belirtilmişti.

Söz konusu gelişmeler, Filistin ve Arap çevrelerinde geniş çaplı kınamalara yol açarken, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne ilişkin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılara neden olmuştu.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ün gelecekte kurulacak bağımsız ve egemen Filistin devletinin başkenti olması gerektiğini talep ederken, İsrail ise Kudüs'ün tamamını "ebedi başkent" olarak gördüğünü ifade ediyor.

İsrail'in bu yaklaşımı uluslararası toplum tarafından kabul edilmiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Aşırı Sağcıların Filistin Dükkanlarına Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
22:23
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 00:58:55. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Aşırı Sağcıların Filistin Dükkanlarına Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.