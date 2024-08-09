İsrail'de aşırı sağcıların provokatif yürüyüşüne izin verildi

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İsrail'de aşırı sağcıların " Gazze'de, Filistinlilerden gasbedilen topraklara İsraillilerin yerleştirilmesi ve Mescid-i Aksa'da İsrail egemenliği tesis edilmesi" talebiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yürüyüşüne izin verildiği bildirildi.

Haaretz'in haberine göre İsrail polisi, aşırı sağcıların İsrail'in 2004'te Gazze'den çekilmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle aşırı sağcıların Doğu Kudüs'teki provokatif yürüyüşüne karşı itirazını geri çekti.

Yürüyüşün organizatörleri, kolluk kuvvetlerinden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in müdahalesiyle polisin kararını değiştirdiğini paylaştı.

Aşırı sağcıların yürüyüşünün, İsrail ordusunun işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yeniden Filistinlilerden gasbedilen topraklara İsraillilerin yerleştirilmesi ve Mescid-i Aksa'da İsrail egemenliğinin tesis edilmesi talebiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Organizatörler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Müslüman mahallelerine de uzanacak şekilde Mescid-i Aksa'nın dışındaki duvarların çevresinde "insan zinciri" oluşturacaklarını paylaştı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde gasbettiği Filistin topraklarına yerleştirdiği İsraillileri, 2004'te çıkarma kararı almıştı. İsrail'deki aşırı sağcı gruplar bu dönemde çekilme kararını protesto için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir'den Gazze Şeridi'ne uzanan insan zinciri oluşturmuştu.

Aşırı sağcıların, yaptığı provakatif yürüyüşler sırasında, İsrail polisi demir bariyerlerle yoğun biçimde konuşlanarak, bölgede hareket etmek isteyen Filistinlilerin geçişini engelliyor.

Doğu Kudüs'teki bu tür yürüyüşlerde, Filistinlilerin ya İsrail polisi ya da aşırı sağcıların şiddetine maruz kaldığı olaylar yaşanıyor.