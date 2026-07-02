İsrail'de Askere Soykırım Travması - Son Dakika
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İsrail'de Askere Soykırım Travması

02.07.2026 16:06
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Ekim 2023'te başlayan soykırım nedeniyle 26 bin 200 İsrail askeri tedavi görmekte, %65'i psikolojik travma yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlayan soykırımından bu yana 26 bin 200 askerinin tedavi gördüğü açıklandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki soykırımla başlayan süreçte, İsrail ordusunda tedavi gören 26 bin 200 askerin yüzde 65'inin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, tedavi gören İsrail askerlerinden yaklaşık 17 bin kişinin psikolojik travma yaşadığı, 7 bin 700'ünün ise fiziksel yaralanma geçirdiği, bunlardan 97'sinin uzuv kaybı yaşadığı bildirildi.

Yaralıların yüzde 92'sinin erkek, yüzde 8'inin kadın olduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin yüzde 48'inin 30 yaşın altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, soykırım sürecinde rehabilitasyon biriminin hizmetlerinin genişletildiğine işaret edilirken, ruh sağlığı uzman sayısının savaş öncesine göre 4 kat artarak yaklaşık 4 bine çıktığı ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısının ise 3 katına ulaştığı ifade edildi.

Tedavi gören İsrail askerlerinin görev yerlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırının hemen ardından Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılara başlayan İsrail ordusu, bu süreçte Gazze'de soykırımını derinleştirirken Lübnan, Yemen, Suriye, İran ve Katar topraklarını hedef aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Askere Soykırım Travması - Son Dakika

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