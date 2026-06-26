İsrail'de Ateşkes Tartışması - Son Dakika
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İsrail'de Ateşkes Tartışması

26.06.2026 15:42
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Aşırı sağcı bakanlar Lübnan'daki ateşkesin sona ermesini isterken, Genelkurmay Başkanı yanıt verdi.

İsrail'de kabine toplantısında, aşırı sağcı bakanlar işgal altındaki Lübnan topraklarında "askerlerin haksız yere kısıtlandığını" savunarak ateşkesin sonlandırılmasını isterken, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise "Ateşkesi siz istediniz." diyerek cevap verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu'nda işgal altındaki Lübnan'da İsrail askerlerinin yaralanmasının, "ateşkes anlaşmasını çökertmek için bir fırsat" olduğunu savundu.

Ateşkesin çökertilmesi çağrısında bulunan Ben-Gvir, birkaç İsrail askerinin Hizbullah'ın saldırısıyla yaralanmasının ardından, "Yüzlerce hedefi vurabilir ve onları bombalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook da ateşkes konusunda Ben-Gvir'e katılarak, Lübnan'daki İsrail askerlerinin "kendilerini bir atış poligonundaymış gibi hissettiklerini" vurguladı.

Strook, İsrail askerlerinin "her tehdide" anında karşılık vermeleri gerektiğini söyledi.

"Ateşkesi siz istediniz"

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise Ben-Gvir ve diğer bakanların şikayetlerine, "Ateşkesi siz istediniz." diyerek yanıt verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz da ateşkesi savundu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de Zamir'in çıkışına itiraz ederek, ateşkes istemediğini söyledi.

Bakan Katz, "Ateşkesin avantajları ve dezavantajları var ancak hiçbir askeri tehlikeye atmıyoruz. Her asker anında karşılık verebilir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu ise "Sahadaki askerler her türlü anlık tehdide anında yanıt veriyor. Hiçbir askeri kısıtlamıyoruz." iddiasında bulundu.

Kabinede Lübnan ateşkesi konusundaki çatlak, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da 3 gündür yürütülen İsrail-Lübnan görüşmeleri sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuş daha sonra uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırıları devam etmişti.

Bu süreçte ABD arabuluculuğunda Washington'da İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken, müzakerelerin bu hafta gerçekleştirilen son turunda, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Ateşkes Tartışması - Son Dakika

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