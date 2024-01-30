İsrail\'de Ateşkes ve Esir Takası İçin Destek Açıklaması

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması karşılığında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin muhtemel bir anlaşma için hükümete destek vereceklerini açıkladı.
Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri ve eski Başbakan Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması için hükümete "güvenlik ağı" sağlayabileceklerini belirtti.
Gazze'deki İsrailli esirleri getirmenin kendi görevleri olduğunu ifade eden Lapid, aksi takdirde "toplum içerisinde ve vatandaş ile hükümet arasındaki ilişkilerde çatlaklar oluşacağı" uyarısında bulundu.
Lapid'in açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hamas ile esir takası konusunda "dikkatsiz bir anlaşma" sağlanması halinde, koalisyon hükümetini dağılmakla tehdit etmesi üzerine geldi.
İsrail'de İbranice yayın yapan basın, Lapid'in açıklamalarını hükümete katılım değil, ateşkes ve esir takası için geçici bir destek şeklinde yorumladı.
Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık talepleri doğrultusunda bir adım atılmazsa Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulunuyor.
Ben-Gvir, geçen hafta partisinin haftalık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılacağını söylemişti.
Paris toplantısı
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.
Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızın maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
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Son Dakika › Güncel › İsrail'de Ateşkes ve Esir Takası İçin Destek Açıklaması - Son Dakika
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