İsrail'de Batı Şeria İsyanı: Golan'dan Uyarı

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin işgal altındaki Batı Şeria'yı İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan "barut fıçısına" çevirdiğini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün sabah saatlerinde Nablus vilayetine bağlı Tel beldesine saldırısının ardından İsrail ordusunun ve fanatik Yahudilerin Batı Şeria genelindeki şiddeti giderek tırmanıyor.

Yair Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordu korumasında Nablus kentindeki Tel beldesine düzenlediği saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Golan açıklamasında, "Bir durum açıkça dile getirilmeli: Netanyahu ve 'kaçak' Bakan Katz, Yahuda ve Samara'yı (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan bir barut fıçısına çeviriyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aylardır sistematik olarak gerginliği tırmandırmaya, bölgeyi ateşe atmaya ve İsrail ile orduyu daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekmeye çalıştığının altını çizen Golan, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı "aciz" hükümetin ise yerleşimcileri tutuklamak yerine sırtlarını sıvazladığını ve cesaretlendirdiğini vurguladı.

Golan, "Vatandaşları çatışma noktalarından uzak tutmak yerine, Netanyahu ve Katz daha fazla kaçak yerleşim birimi kurulacağını duyurarak tehlikeyi ve gerilimi daha da artırıyor." ifadesini kullandı.

Nablus kentine bağlı Tel beldesinde dün yaşanan olayların detaylı bir şekilde soruşturulması çağrısı yapan Golan, "İster İsrailli ister Filistinli olsun, yaşanan can kayıpları son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Nablus'ta saldırı ve arbede

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, cuma sabah saatlerinde İsrail ordusunun korumasında Nablus vilayetine bağlı Tel beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 4 Filistinli yaralandı.

Belde sakinlerinin İsraillilerin saldırısına karşı koyduğu sırada yaşanan arbedede 2 İsrailli de öldü.

Tel beldesinde yaşanan olaylar sonrasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dünden bu yana Batı Şeria'da 16 bölgede baskın, ateş açma, darbetmenin yanı sıra ev, mülk ve tarım arazilerini yakarak saldırılar düzenledi.