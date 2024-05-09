İsrail'de Bütçe Açığı GSYH'nin Yüzde 7'sine Ulaştı - Son Dakika
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İsrail'de Bütçe Açığı GSYH'nin Yüzde 7'sine Ulaştı

İsrail\'de Bütçe Açığı GSYH\'nin Yüzde 7\'sine Ulaştı

İsrail Maliye Bakanlığı Genel Muhasebe Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'de nisan ayında bütçe açığı, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 7'sine denk gelen 35,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana ulaşılan en yüksek bütçe açığı olarak kaydedildi. Açıklamada, beklenenden iyi gelen gelir tablosuna rağmen bütçe açığındaki büyüme eğiliminin gelecek aylarda da devam edeceği belirtildi.

09.05.2024 18:31
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İsrail'de bütçe açığının nisan ayında, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7'sine denk gelen 35,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İsrail Maliye Bakanlığı Genel Muhasebe Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bütçe açığına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, nisan ayında sona eren bütçe yılında, açığın 132,2 milyar şekel (35,7 milyar dolar) olduğu duyurulurken bu rakamın 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğuna vurgu yapıldı.

Bütçe açığının, hükümetin 2024 yılı için belirlediği "GSYH'nin yüzde 6,6'sı" hedefini aşarak yüzde 7'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, beklenenden iyi gelen gelir tablosuna rağmen bütçe açığındaki büyüme eğiliminin gelecek aylarda da devam edeceği belirtildi.

İsrail'in bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2024'te artmaya devam ederken ocak ayında yüzde 4,8 olan açık şubatta 5,6, martta ise yüzde 6,2 olarak tespit edilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Bütçe Açığı GSYH'nin Yüzde 7'sine Ulaştı - Son Dakika

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