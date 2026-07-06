İsrail'de Casusluk İddianamesi

İsrail'de kaçak olarak yaşayan ve İran istihbaratı için casusluk faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle yakalanan Tacikistan uyruklu kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, savcılık, İran'a casusluk yaptığı ve Telegram üzerinden ücret karşılığında bilgi sızdırdığı şüphesiyle 2 Temmuz'da yakalanan Tacikistan vatandaşı yasa dışı göçmen Behruz Şahriv Dudubayev hakkında Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ne iddianame sundu.

İddianamede Dudubayev'in, şubat ve haziran ayları arasında Telegram üzerinden yönlendirildi ve kripto para karşılığında İsrail'deki stratejik ve askeri altyapılar hakkında istihbarat topladığı iddia edildi.

Dudubayev'in ayrıca İran'ın İsrail'e saldırıları sırasında düşen füzelerin konumları hakkında bilgi aktardığı, Hayfa Limanı ile İsrailli savunma şirketi "Elbit Systems"e ait fabrikanın fotoğraflarını çektiği öne sürüldü.

İran'ın İsrail'deki casusluk altyapısını genişletme çabalarında da aktif rol oynadığı ifade edilen Dudubayev'in, benzer görevleri yapmaları için yeni kişileri devşirmek amacıyla, Aşdod ve Tel Aviv'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde meşru "iş ilanları" gibi görünen onlarca broşür dağıttığı belirtildi.

İddianamede Dudubayev, "yabancı ajanla temas kurma, düşman yararına bilgi sızdırma ve devlet güvenliğine zarar verme kastıyla düşmana bilgi aktarma" gibi suçlarla itham ediliyor.