İsrail'de CENTCOM Komutanı'nın Kritik Görüşmesi

14.04.2026 20:09
Amiral Cooper, Genelkurmay Başkanı Zamir ile İran'a yönelik planları ele aldı.

İsrail'i ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Cooper ile Zamir'in görüşmede kalıcı ateşkese varılamaması durumunda İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin planları ele alacağı belirtildi.

Öte yandan Cooper ve Zamir'in "Holokost Anma Günü" nedeniyle Polonya'daki bir toplama kampından kurtulan İsrail vatandaşı Bella Haim ile de bir araya geldiği aktarıldı.

Bella Haim'in torunu Yotam Haim, Gazze Şeridi'nde esir olarak tutulurken İsrail askerleri tarafından "yanlışlıkla" öldürülmüştü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabilecekleri tehdidinde bulunuyor.

İslamabad'da anlaşmaya varılamadı

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
