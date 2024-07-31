İsrail'de Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan askerlerin gözaltı süresi uzatıldı

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İsrail'de askeri mahkeme, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence yaptığı suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 askerden 8'inin gözaltı süresini uzattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinli esire cinsel işkence yapmakla suçlanan 9 asker hakkında görülen duruşmaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan duruşmada, cinsel işkenceyle suçlanan 8 askerin gözaltı sürelerinin 4 Ağustos'a kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Askeri mahkeme, açıkladığı kararda, sunulan delillerin, 8 askerin Filistinli esire zarar verdiğine dair "makul şüphe oluşturduğunu" belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi, İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.