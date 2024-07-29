İsrail'de Filistinlilere işkence suçlamasıyla 9 asker gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail'de Filistinlilere işkence suçlamasıyla 9 asker gözaltına alındı

İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere işkence etmekle suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

29.07.2024 15:29
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İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere işkence etmekle suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail ordu polisinden bir ekip, alıkonan Filistinlilere yönelik işkence soruşturmasında adı geçen bazı askerleri gözaltına altına almak için Sde Teiman gözaltı merkezine geldi.

Burada ordu polisi ile askerler arasında tartışma yaşanırken, işkenceyle anılan 9 asker sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Olayın basına yansımasının ardından aşırı sağcı bakanlar, adı işkenceyle alınan askerlere sahip çıkarak gözaltılara tepki gösterdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, olayın "utanç verici" olduğunu iddia ederek işkence suçlamasıyla karşı karşıya olan askerlere destek için Sde Teiman'a doğru yola çıktığını belirtti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medyadan paylaştığı mesajında adı işkenceyle anılan askerlere sahip çıktı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teima gözaltı merkezinde alıkonan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teima'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Filistinlilere işkence suçlamasıyla 9 asker gözaltına alındı - Son Dakika

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