İsrail'de Füze Alarmı - Son Dakika
İsrail'de Füze Alarmı

17.03.2026 19:52
İran'dan başlatılan füze saldırısı sonrası İsrail'de sirenler çaldı, halk sığınaklara yönlendirildi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerinde sirenler çalarken Kudüs'te füze parçalarının bir yola düştüğü basına yansıdı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, misilleme ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Füze Alarmı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de Füze Alarmı - Son Dakika
Advertisement
