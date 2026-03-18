İsrail'de Füze Alarmı: İran Saldırısı!

18.03.2026 13:03
İran'dan gelen füze saldırısına karşı İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi, önlemler alındı.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için devrede olduğu belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Hayfa kenti dahil İsrail'in kuzeyinde alarmlar çalarken ön uyarı mesajları gelmesine rağmen merkezde sirenler çalmadı.

İsrail ordusunun ilk belirlemelerine göre, İran'dan atılan az sayıda füze ya engellendi ya da açık alana isabet etti.

İsrail acil yardım servisi, misilleme saldırısı sonrası ölü veya yaralı vakası bildirmedi.

Kaynak: AA

