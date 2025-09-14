İsrail'de Gazze Saldırıları: 20 Bin Asker Tedavi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'de Gazze Saldırıları: 20 Bin Asker Tedavi Görüyor

14.09.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 2 yılda Gazze'ye yönelik saldırılara katılan 20 binden fazla İsrail askeri tedavi edilmektedir.

İsrail'de son 2 yılda Gazze'ye yönelik saldırılara katılan en az 20 bin askerin tedavi gördüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü'nün paylaştığı bilgilere yer verildi.

Buna göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına katılan 20 binden fazla asker tedavi görürken, bunların yüzde 45'ini fiziksel yaralanma, yüzde 55'ini psikolojik vakalar oluşturdu.

Yaralananların yarısının 30 yaşın altındaki askerler oluştururken bunların yüzde 92'sinin erkek, yüzde 64'ünün yedek asker olduğu belirtildi.

Rehabilitasyon bölümünün bütçesinin son iki yılda yüzde 53 artarak 8,3 milyar yeni İsrail Şekeli'ne (yaklaşık 2,5 milyar ABD doları) ulaştığı, bunun 4,1 milyar şekelinin (yaklaşık 1,25 milyar ABD doları) ruh sağlığı tedavisine ayrıldığı kaydedildi.

Tahminlere göre, 2028 yılına kadar bu bölümde 50 bini ruh hastalıkları olmak 100 bin yaralının tedavi edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Tedavi görenlerden yüzde 9'unun ağır-orta düzeyde yaralandığı, 56 kişinin engelli, 16'sının felçli, 99 kişinin ampute edildiği ve protez takıldığı bildirildi.

Rehabilitasyon bölümüne, her ay ortalama bin kadar yaralı askerin kabul edildiği, 750 hasta başına bir sağlık çalışanı bulunduğu için sıkıntılar yaşandığı da belirtildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 321 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 569 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 494'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 135 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Gazze Saldırıları: 20 Bin Asker Tedavi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 16:59:19. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Gazze Saldırıları: 20 Bin Asker Tedavi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.