Liberman'dan Gazze'ye İnsani Yardım Talebi - Son Dakika
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Liberman'dan Gazze'ye İnsani Yardım Talebi

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların durdurulmasını talep etti. Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail'in kısıtlamaları ve yardım engellemeleri nedeniyle zor şartlar altında yaşıyor.

11.09.2024 10:49
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İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin gıda, su, yakıt dahil tüm insani yardımlardan mahrum bırakılmasını istedi.

Liberman, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik tüm insani yardımlar bugün durdurulmalıdır. Gıda yok, su yok, sigara yok, yakıt yok, eşya yok." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik kısıtlamaları, sınır kapılarını kontrol altına alması ve ilaç ile insani yardım girişini engellemesi sebebiyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avigdor Liberman, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liberman'dan Gazze'ye İnsani Yardım Talebi - Son Dakika

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