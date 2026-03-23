İsrail'de İdam Cezası Tasarısı Meclis Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de İdam Cezası Tasarısı Meclis Gündeminde

23.03.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası öngören tasarıyı bu hafta değerlendirecek.

İsrail'de Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısının bu hafta meclis gündemine alınması bekleniyor.

İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin idam cezasını öngören tartışmalı yasa tasarısı üzerindeki görüşmeleri tamamlayacağı belirtildi.

Haberde, Kasım 2025'te meclisteki ilk oylamadan geçen yasa tasarısının, ikinci ve üçüncü oylama için İsrail Meclisi Genel Kurulu'na gönderileceği kaydedildi.

Komitede tasarıda önerilen değişikliklerin yapılması için çalışmaların devam ettiği aktarılan haberde, tasarının yasalaşması için bu hafta meclise gönderilmek üzere hazırlıklar yapıldığı ifade edildi.

Haberde, muhalefet milletvekilleri ve komisyonun hukuk danışmanlarının, anayasaya aykırı ve ayrımcı olduğu yönünde çok sayıda itirazına ek olarak, geçen hafta İsrail Başbakanlık Ofisi'nin taslakta düzenleme talebi olduğu belirtildi. Başbakanlık Ofisi'nin, taslağın ABD'deki idam cezası standartlarından bile sert olduğu, bu nedenle İsrail'i uluslararası alanda zor duruma düşüreceği kanaati nedeniyle, "yumuşatmak" için tasarıda bir takım değişiklikler yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu revizyonlarla "yargı takdirine bırakılmaksızın idam cezasını zorunlu kılan" maddenin kaldırıldığı ve hakimlere idam cezası ile müebbet hapis cezası arasında seçim yapma imkanı tanındığı belirtilen haberde, davaların askeri mahkemede görülmesi şartının kaldırıldığı, ayrımcılık suçlamalarının önüne geçmek için "terör kurbanlarını İsrail vatandaşları olarak tanımlayan ve Filistinli kurbanları dışlayan" maddenin metinden çıkarıldığı öne sürüldü.

İsrail Meclisi (Knesset), Kasım 2025'te Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını ilk oturumda onaylamıştı.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için Meclisteki ikinci ve üçüncü oturumlarda da kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarı, 7 Ekim olaylarına katılmakla suçlanan Filistinlilere idam cezası verilmesini öngörüyor. Tasarı ayrıca, askeri mahkemelerin yargılama sürecinde "standart usul ve kuralların" dışına çıkmasına da olanak tanıyor.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere neden olan tasarıya karşı çıkan hukukçular, Tel Aviv yönetiminin bu adımla uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguluyor.

Yerel kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İdam Cezası Tasarısı Meclis Gündeminde - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:39:39. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'de İdam Cezası Tasarısı Meclis Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.