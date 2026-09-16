İsrail'de İran adına casusluk yapan Granovsky'e 13,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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İsrail'de İran adına casusluk yapan Granovsky'e 13,5 yıl hapis cezası verildi

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İsrail mahkemesi, İranlı bir ajanla sürekli iletişim halinde olmak ve onun adına çeşitli görevler yürütmek suçlamasıyla Alexander Granovsky'yi 13,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsrail basınına göre bu ceza, İranlı ajanlarla iletişim kurduğu iddia edilen sanıklar hakkında verilen en ağır ceza olması nedeniyle emsal niteliği taşıyor.

İsrail mahkemesi, Alexander Granovsky'yi, "İranlı bir ajanla sürekli iletişim halinde olmak ve onun adına çeşitli görevler yürütmek suretiyle devlet güvenliğine karşı suç işlemek" gerekçesiyle 13,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsrail basınına göre, hakkındaki suçlamaları kabul eden Granovsky'e verilen 13,5 yıllık hapis cezası, İranlı ajanlarla iletişim kurarak onlar adına görev yaptığı iddia edilen sanıklar hakkında şimdiye kadar verilen en ağır ceza olması nedeniyle "emsal niteliği" taşıyor.

İddianameye göre Granovsky, "İran adına kendisiyle iletişime geçen ajana bazı görevleri kendi inisiyatifiyle önerdi" ve "daha önemli görevler verilmesi için" defalarca talepte bulundu.

Granovsky'e yöneltilen suçlamalar arasında, "9 aracı kundaklamak, altyapı tesisleri ile eski Savunma Bakanı ve milletvekili Benny Gantz'ın yaşadığı bölge hakkında bilgi toplamak, silah satın alma imkanlarını araştırmak, İran ile yerel suçlular arasında aracılık yapmak, duvarlara grafiti çizmek ve kendisini yönlendiren kişilere videolar göndermek" yer alıyor.

Granovsky'nin "İranlı ajanla Telegram üzerinden iletişim kurduğu ve bu faaliyetleri karşılığında ajandan dijital cüzdan aracılığıyla binlerce dolar aldığı" belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de İran adına casusluk yapan Granovsky'e 13,5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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