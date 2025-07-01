İsrail'de İran Casusluğu İddiası: 5 Gözaltı

İsrail polisi, İran'a bilgi aktardığı, casusluk yaptığı suçlamasıyla 5 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail Polis Sözcülüğü ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan açıklamaya göre İsrail polisi, kuzeydeki Ranana kentinde yaşayan bir çifti İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına aldı.

İran birimleriyle irtibat halinde olduğundan şüphelenilen çiftin evinde yapılan aramada ele geçirilen birkaç telefon, bilgisayar ile diğer elektronik cihazlara el konulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan çiftin kritik ve stratejik yerler ile siyasilerin evlerini fotoğraflayarak iletişimde olduğu İran birimlerine gönderdiği, bunun karşılığında kripto parayla binlerce dolar değerinde ödeme aldığı duyuruldu.

Öte yandan bir diğer dosyada da İran adına casusluk yapan 18 yaşındaki Yoni Segal ile 20 yaşındaki Omer Mizrahi'nin 14 ile 15 Haziran tarihlerinde Tiberya kentinde gözaltına alındıkları bilgisi paylaşıldı.

İranlı ajanlarla son birkaç aydır temas halinde oldukları öne sürülen şüphelilerin Hayfa, Tiberya ve Tel Aviv'deki bazı alışveriş merkezleri ile Ichilov Hastanesinin fotoğraflarını çektikleri ve söz konusu mekanlar hakkında bilgi aktardıkları belirtildi.

Şahıslara İsrail'de kimliği belirlenemeyen bir kişiye suikast düzenlemesi talimatı verildiğinden şüphe edildiği de aktarıldı.

İsrail polisi ayrıca Ürdün Vadisi'nde 33 yaşındaki Mark Morgan isimli İsrail vatandaşını İranlı ajanlarla bir ay boyunca temas kurduğu ve verilen talimatlar doğrultusunda eylemler gerçekleştirdiği suçlamasıyla gözaltına aldığını da duyurdu.

İsrail basını, İran adına casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin tutukluk halinin Petah Tikva Sulh Ceza Mahkemesince 39 Temmuz'a kadar uzatıldığını aktardı.