Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de İran'dan Düşen Şarapnel Parçaları Hasar Verdi

13.03.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'de üç bölgede maddi hasar oluştu, ölü veya yaralı yok.

TEL İran'dan yapılan misilleme saldırısının önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in orta kesiminde üç ayrı noktada maddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle sirenler çalarken İsraillilerin sığınaklara koştuğu görüldü.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İran'dan çok başlıklı füze atıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından dağılan şarapnel parçalarının 3 bölgede maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Misilleme nedeniyle İsrail'in merkezindeki Shoham bölgesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı, bir otoyolda hasara yol açtığı ve Rishon Lezion'da araçların zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

21:58
İsrail'de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:05:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.