İsrail'de İran'dan Düşen Şarapnel Parçaları Hasar Verdi

TEL İran'dan yapılan misilleme saldırısının önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in orta kesiminde üç ayrı noktada maddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle sirenler çalarken İsraillilerin sığınaklara koştuğu görüldü.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İran'dan çok başlıklı füze atıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından dağılan şarapnel parçalarının 3 bölgede maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Misilleme nedeniyle İsrail'in merkezindeki Shoham bölgesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı, bir otoyolda hasara yol açtığı ve Rishon Lezion'da araçların zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadı.