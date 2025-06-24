İsrail\'de İran Füze Dalgası

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını, daha önceki 4 dalgada 10'dan fazla füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet ettiğini kaydetmişti.

İsrail acil yardım servisi 3 kişinin öldüğünü belirtmişti.