İsrail'de İran Füze Saldırısı Alarmı!
İsrail'de İran Füze Saldırısı Alarmı!

10.03.2026 21:28
İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu.

İsrail ordusunun İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığı bilgisini paylaşmasının ardından Tel Aviv semalarında şiddetli patlamalar duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajlarının gönderildiğine işaret edilen açıklamada, halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenler çaldı.

İran'ın bugün gerçekleştirdiği 5'inci misilleme nedeniyle Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise bir füzenin ülkenin orta kesiminde açık alana düştüğü öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisleri ise ilk belirlemelere göre, misilleme sonrası yaralı ve maddi hasar tespit edilmediğini iddia etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

21:57
21:02
20:43
20:04
19:43
19:26
