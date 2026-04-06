İsrail'de İran Füze Saldırısı Alarmı

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde bir saat aradan sonra tekrar sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı yönündeki açıklamanın ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servis Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın çok başlıklı füzesinin parçalarının 27 yere düştüğü misillemeden bir saat sonra ateşlediği füze nedeniyle 7 noktadan düşme ihbarı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, yaralanma ihbarı alınmadığı bildirildi.