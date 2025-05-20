İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası - Son Dakika
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İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası

İsrail Savunma Bakanı'nın bölgesinde İran'a istihbarat topladığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

20.05.2025 19:20
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ikamet ettiği bölgede İran adına istihbarat toplama görevi yürüttüğü iddiasıyla 2 İsrailli tutuklandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve polisin ortak operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.

Söz konusu kişilerin İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yaşadığı bölgede İran adına istihbarat topladığı iddia edildi.

Hayfa yakınlarındaki Nesher bölgesinde ikamet eden 24 yaşındaki Roy Mizrahi ve Almog Atias'ın, nisan sonlarında polis ve Şin-Bet'in ortak operasyonuyla yakalandığı aktarıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında, Mizrahi'nin 2025 boyunca İranlı unsurlarla temas halinde olduğu, çok sayıda farklı görev aldığı ve bunların bazılarını Atias ile birlikte gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Mizrahi'nin yeni bir cep telefonu alarak İranlılarla temas için bir uygulama yüklediği, bu uygulama üzerinden verilen direktifle bir yerde gömülü olan çantayı başka bir yere taşıdığı ve söz konusu çantanın içinde patlayıcı cihaz olduğu ifade edildi.

İki ismin de İran'ın yönlendirmesi altında hareket ettiği ve bunu mali kazanç sağlamak maksadıyla yaptığı iddia edildi.

İran için casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

İsrail'de son aylarda, polis ve Şin-Bet'in düzenlediği operasyonlarla para karşılığı İran'a casusluk yapmak suçlamasıyla bazı İsraillilerin gözaltına alınarak tutuklandığı biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası - Son Dakika

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