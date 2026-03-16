İsrail'de Kısıtlamalar 18 Mart'a Kadar Sürecek

16.03.2026 21:44
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu.

TEL İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve İran'ın misillemeleri devam ederken ülkedeki kısıtlamaların 18 Mart Çarşamba gününe kadar süreceğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergelerinin" değiştirilmediği belirtildi.

Yönergelerin, 16 Mart Pazartesi yerel saatle 20.00'den (TSİ 21.00) 18 Mart Çarşamba saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, çarşamba günü yeni bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Ordu tarafından paylaşılan ve halihazırda uygulanan tabloya göre, işgal altındaki Batı Şeria, Ölü Deniz bölgesi, Gazze çevresindeki yerleşimler ve güneydeki bazı bölgelerde zamanında ulaşılabilecek uygun bir sığınak bulunması şartıyla eğitim kurumları faaliyet gösterebiliyor, diğer bölgelerde ise eğitim faaliyetleri yasak.

Eğitim faaliyetlerine izin verilen bölgelerde, kapalı alanlarda en fazla 100 kişi, açık alanlarda ise en fazla 50 kişilik toplantılara izin veriliyor.

Diğer bölgelerde, hemen ulaşılabilecek bir sığınak bulma imkanı olması şartıyla en fazla 50 kişilik toplantılara müsaade ediliyor, işyerleri de aynı koşullar altında faaliyet gösterebiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

