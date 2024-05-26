İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında arbede yaşandı - Son Dakika
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İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında arbede yaşandı

İsrail\'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında arbede yaşandı

İsrail polisiyle, Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde bulunan Meron Dağı'na ulaşmaya çalışan yüzlerce ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi arasında arbede yaşandığı belirtildi. İsrail polisi, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalardan ötürü Meron Dağı bölgesine girişleri yasaklarken, bu sene Lag BaOmer Bayramı kutlamalarını da iptal etti.

26.05.2024 20:03
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İsrail polisiyle, Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak için ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde bulunan Meron Dağı'na ulaşmaya çalışan yüzlerce ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi arasında arbede yaşandığı belirtildi.

İsrail polisi, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalardan ötürü Meron Dağı bölgesine girişleri yasaklarken, bu sene Lag BaOmer Bayramı kutlamalarını da iptal etti.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, polis, bayramı kutlamak için Meron Dağı eteklerinde olduğu düşünülen Haham Şimon Bar Yohay'ın kabrine gelen yüzlerce Haredi Yahudiyi bölgeden güç kullanarak çıkardı.

Basında yer alan görüntülerde ise Haredi Yahudilerin, kendilerine engel olan polislere "Naziler" diye bağırarak taşla saldırdığı görüldü.

Musevi inancına göre, Roma İmparatorluğu ordularına karşı direnişin zaferle sonuçlandığı günün anısına kutlanan Lag BaOmer, Hamursuz (Pesah) ile Şavuot bayramları arasındaki 49 günün 33. gününe denk geliyor.

İsrail ile Hizbullah arasında, Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışma yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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