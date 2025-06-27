İsrail\'de Likud\'un Oy Oranı Artıyor

İsrail'de İran'a yönelik saldırıların sonra ermesinin ardından yayınlanan ankete göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un oy oranında artış oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'a yönelik saldırılar İsrail'de iktidar partisini güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarının sona ermesinin ardından yapılan anketin sonuçlarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim yapılsa 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) 31 milletvekiline sahip olacağı aktarıldı.

Önceki anketlerde Likud'un meclisteki sandalye sayısının 23 çıktığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bu sayının belirgin düzeyde arttığı kaydedildi.

Ankete göre, Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz Partisi önceki ankete göre 2 sandalye kaybederek 15 milletvekiliyle ikinci sırada, Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var ise önceki ankete göre 2 sandalye fazla kazanarak 14 milletvekiliyle üçüncü sırada yer aldı.

Hükümet ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi ve Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin oylarını koruduğu belirtilirken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin barajı geçemediği aktarıldı.

Mevcut hükümetin önceki anketlerle karşılaştırıldığında oylarını artırarak 4 sandalye daha fazla kazanma olasılığına rağmen hala çoğunluğa ulaşmaktan uzak olduğu belirtildi.