İsrail'de muhalefet liderleri Netanyahu dönemini bitirmek için sandığa çağırdı

İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, Başbakan Binyamin Netanyahu dönemini sona erdirmek için halka sandığa gitme çağrısında bulundu.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, halka çağrıda bulunarak, "Oy verin, Netanyahu dönemine ve Haredilerin (Ultra Ortodoks Yahudiler) yönetimine son verelim." ifadelerini kullandı.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da X hesabından, "Değişimi gerçekleştirmek ve Netanyahu'yu değiştirmek için tek bir yol var, o da Yashar'ın yolu." açıklamasında bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, partisinin İsrail'in en büyük partisi olması gerektiğini belirtti.

İsrailli muhalif milletvekili Gilad Kariv, X hesabından, "Son dört yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi bugün sandığa taşıyoruz." paylaşımını yaptı.

Kariv, değişime işaret ederek, bugünün "4 yıllık bir umut döneminin başlangıcı" olduğunu aktardı.

Seçmenlere seslenen Kariv, "Önümüzdeki saatlerde Netanyahu ve yandaşları, yalanlar ve yanıltıcı iddialar yayarak seçimleri baltalamak amacıyla sizi sahte haberler ve mesajlara boğacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kariv, seçmenlerin sandığa yoğun katılım göstermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'de parlamentonun 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi başlamıştı.

Seçimlerde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak Meclis'e milletvekili göndermek için yarışıyor.