İsrail'de öğrenciler, Gazzelilerle alay ederek Purim Bayramını kutladı

İsrail'de öğrenciler, Yahudilerin antik Pers İmparatorluğu döneminde "yok edilmekten kurtulmaları" münasebetiyle kutladığı Purim Bayramını saldırılarda hayatını kaybeden Gazzelilerle alay ederek kutladı.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere, Purim Bayramını kutladığı aktarılan öğrencilerin İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Gazzelilerle alay ettiği yansıdı.
Görüntülerde, İsrail askeri kıyafeti giyen öğrencilerin, geleneksel Arap kıyafetleri içindeki bir öğrencinin etrafını sardığı ve ellerindeki oyuncak silahları ona doğrultarak alaya aldığı görüldü.
İbrani takvimine göre, Purim Bayramı bu yıl 24-25 Mart'ta kutlandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
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Eskişehir'de polis ekipleri, devriye esnasında şüphelendikleri ve yanıltıcı kimlik bilgisi veren 2 şahsın hırsızlık suçundan arandıklarını tespit etti. Şahısların gerçek kimlikleri belirlenerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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