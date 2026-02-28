İsrail'de Olası Füze Saldırısı Uyarısı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülke genelinde sirenlerin devreye girdiğini ve vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini açıkladı.
IDF tarafından yapılan açıklamada, halkın korunaklı alanlara yakın kalması yönünde talimat verildiği belirtildi. Uyarının, İsrail'e yönelik olası füze saldırısı ihtimaline karşı kamuoyunu hazırlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "İsrail Devleti'ne doğru füzelerin fırlatılma ihtimaline karşı proaktif bir uyarı yapılmıştır" denilirken, vatandaşlardan sığınak ve güvenli alanların yakınında bulunmaları istendi.
