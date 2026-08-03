İsrail'de Ordu ve Savunma Bakanlığı Arasında Kriz - Son Dakika
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İsrail'de Ordu ve Savunma Bakanlığı Arasında Kriz

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Savunma Bakanı Katz, Tümgeneral Bluth'u görevden alarak ordu içinde gerginliğe yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye saldıran ve cinsel işkence yapan İsrailli hakkındaki "idari gözaltı" kararının yenilenmemesine itiraz eden Tümgeneral Avi Bluth'u canlı yayında görevden aldığını duyurması, ordu komuta kademesi ile Savunma Bakanlığı arasında krize neden oldu.

Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir canlı yayın sırasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in haberi olmaksızın İsrail Ordusu Merkez Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alarak yerine Tümgeneral Dado Bar-Khalifa'yı atamaya karar verdiğini açıkladı.

Katz, Bluth'un Batı Şeria'da bir köyü basarak bir Filistinliye saldıran ve cinsel istismarda bulunan İsrailli yerleşimci Tal Yinon Dardik'e yönelik tavrı nedeniyle görevden alındığına işaret etti.

Tümgeneral Bluth'un İsrailli yerleşimcinin "idari gözaltı" kararının kaldırılması kararını temyize götürmesinin "yanlış bir adım" olduğunu savunan Katz, "düşmanlarına saldıran ve yerleşimcilerini (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) koruyan bir ordu istediğini" söyledi.

İsrail ordusundan Katz'a itiraz

Öte yandan İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Savunma Bakanı Katz'ın Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alma kararından daha önce haberdar olmadığını açıkladı.

Kararın, Zamir ile koordine edilmeden alındığının altı çiziken açıklamada, "Genelkurmay Başkanı'nın bu hassas dönemde kilit görevlerdeki komutanları değiştirme niyeti yoktur. Böyle bir karar alındığı takdirde, bu adım yürürlükteki prosedürlere uygun olarak onaylanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Katz ile ordu arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailli'ye idari gözaltı anlaşmazlığı

Savunma Bakanı Katz ile Tümgeneral Bluth arasında gerilime neden olan İsrailli Tal Yinon Dardik, mart ayında kendisi gibi Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Hirbet Humsa köyüne baskın yapmıştı.

İsrail basını, Dardik'in yanındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte bir Filistinlinin kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve cinsel işkence yaparak köyde dolaştırdığını yazmıştı.

Katz, geçen ay Dardik ile tutulduğu hapishanede görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Savunma Bakanı Katz, Dardik hakkındaki idari gözaltı kararının "usul hataları nedeniyle" iptal ettirmiş ve Tümgeneral Bluth'a ise kararın yenilenmemesi talimatını vermişti.

Tümgeneral Bluth ise Dardik hakkındaki idari gözaltı kararının kaldırılması kararına itiraz ederek temyize götürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ordu ve Savunma Bakanlığı Arasında Kriz - Son Dakika

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