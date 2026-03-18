İsrail'de Sirenler Çaldı: İran Füze Saldırısı

18.03.2026 18:40
İran'dan başlatılan füze saldırısının ardından İsrail'in güneyinde siren alarmı verildi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İsrail'in güneyini hedef alan misillemenin ardından Eilat kenti ile Ramon Havalimanı yakınlarındaki Be'er Ora yerleşiminde sirenlerin devreye girdiği basına yansıdı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Daut Yıldızından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre İran misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığı, hasar oluşmadığı belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzeyine Lübnan'dan dronlar gönderildiğini aktardı.

Lübnan'dan gönderildiği belirtilen dronlar üzerine İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinin yanı sıra işgal altındaki Golan Tepeleri ile Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Hizbullah, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in kuzeyini sık sık roket ve insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA

