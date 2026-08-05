İsrail'de Timsah Planı Kriz Yarattı - Son Dakika
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İsrail'de Timsah Planı Kriz Yarattı

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Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesi planı mahkeme tarafından durduruldu.

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot Hapishanesi'nin çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendeklerin kazıldığı görüntülendi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesinin İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planını, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurma kararı alması, aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi.

Aşırı sağcı Çevre Koruma Bakanı Idit??????? Silman ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, hapishane çevresinden çektikleri görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüde, Ketziot Hapishanesi çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendeklerin kazıldığı görüldü.

Bakan Silman, burada yaptığı açıklamada, hayvanların refahını gözettiklerini öne sürerek, "Bu hapishanenin dışındaki timsahların koşullarının, içerideki teröristlerinkinden çok daha iyi olacağını söylemeliyim." dedi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de "İşte tam burada, bu noktada timsahlar olmalı. Mahkeme karar çıkartarak yaptığımız işlere yine çomak sokuyor ve onları bu kadar korkutmamız gerçekten inanılmaz." diye konuştu.

Ben-Gvir, "Bu işler böyle yürür. İnşallah timsahlar gelecek. Mahkemede mücadele edeceğiz. Şu an için terör eylemi yok ama terör eylemi olursa cevabı idam cezasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını önermişti.

3 Ağustos 2026'da Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planının, hayvan hakları gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına karar vermişti.

Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşu tarafından sunulan acil durum dilekçesinin ardından gelmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek arttı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Timsah Planı Kriz Yarattı - Son Dakika

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