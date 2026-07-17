İsrail'de Timsahlı Hapishane Planı - Son Dakika
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İsrail'de Timsahlı Hapishane Planı

17.07.2026 11:11
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İsrail, Filistinli esirlerin hapishanelerine timsahlarla dolu hendekler kurmak için yasal düzenleme yaptı.

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tepkilere neden olan "Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulması" planının önünü açtı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Doğa ve Parklar Kurulu'nun itirazlarına rağmen Nil timsahını "koruma altındaki yabani hayvan" statüsünden çıkararak "bakımı yapılan yabani hayvan" kategorisine alan kararnameyi imzaladı.

Bu kararla birlikte, İsrail Cezaevi Servisi dahil olmak üzere kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurmasının önü açıldı.

İsrail Cezaevi Servisi yetkililerinin planın uygulanabilirliğini incelemeye başladığı, bu kapsamda timsahların bakımı ve yönetimine ilişkin gereklilikleri incelemek üzere hayvanat bahçelerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Yetkililerin timsahlarla dolu hendeklerin güvenlik maliyetlerini düşüreceğine ve cezaevi güvenliğini artıracağına inandığı aktarılan haberde, genç bir timsahın maliyetinin yaklaşık 8 bin dolar, yetişkin bir timsahın maliyetinin ise 20 bin dolara kadar çıkabildiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise söz konusu yasal değişikliğin, İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'nun "timsah hapishanesi" olarak adlandırılan plana yönelik itirazlarının ardından yapıldığına dikkati çekti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, aralık ayında Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını önermişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek arttı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor.

Aynı raporlarda, söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Timsahlı Hapishane Planı - Son Dakika

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