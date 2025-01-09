İsrail'de Türkiye'nin Etkisi İçin Güvenlik Toplantısı

Güncel

İsrail'de, Türkiye'nin Orta Doğu'da artan etkisiyle ilgili "güvenlik toplantısı" düzenlendiği bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan 2 İsrailli yetkiliye göre, toplantıda bölgede artan Türk nüfuzu ve İsrail'e olası etkileri ele alındı.

Söz konusu toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve bazı üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Toplantının, Orta Doğu'da artan Türk nüfuzunu ve bununla birlikte "İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde bir değişiklik" olup olmadığını ele almak için düzenlendiği kaydedildi.

İsrailli bir yetkilinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da ilerleyen günlerde Türkiye'nin bölgede artan nüfuzuna ilişkin toplantı yapmasının beklendiğini aktardı.

Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiği öne sürülmüştü.