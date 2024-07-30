İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler ile polis arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler ile polis arasında arbede yaşandı

İsrail'in Tel Aviv kentinde Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alımının ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya karşı çıkan Ultra Ortodoks Yahudiler, toplantının yapıldığı binanın önünde toplanarak görüşmeye engel olmaya çalıştı. Polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

30.07.2024 20:05
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Kendilerinin askere alımlarının görüşüldüğü toplantıyı engellemeye çalışan Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alımının ele alındığı bir toplantı düzenledi.

Askere gitmeye karşı çıkan çok sayıda Ultra Ortodoks Yahudi, toplantının yapıldığı binanın önünde toplanarak görüşmeye engel olmaya çalıştı.

Toplantının yapıldığı binaya girişleri engellemeye çalışan Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polis arasında arbede çıktı.

Polisin bazı protestoculara sert müdahalesi kameralara yansıdı.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler ile polis arasında arbede yaşandı - Son Dakika

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