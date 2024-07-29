İsrail'deki Cezaevlerinde Filistinlilere Uygulanan Şiddet Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İsrail'deki Cezaevlerinde Filistinlilere Uygulanan Şiddet Ortaya Çıktı

Washington Post gazetesi, İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere yaygın olarak şiddet uygulandığını ortaya koydu. Gazete, Filistinli eski mahkumlarla ve insan hakları örgütleriyle görüşerek otopsi raporlarını inceledi. Habere göre, bir Filistinli mahkum dövülerek öldürüldü, diğerleri ise tedavi edilmemesi sonucu hayatını kaybetti. İnsan hakları örgütleri, cezaevlerindeki koşulların kötüleştiğini ve şiddetin yaygın olduğunu bildirdi.

29.07.2024 14:07
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Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'deki cezaevlerinde Filistinlilere yaygın olarak "şiddet" uygulandığını ortaya koydu.

WP, İsrail'deki cezaevlerindeki şiddeti ortaya çıkarmak için Filistinli eski mahkumlarla ve bu alanda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüştü ve otopsi raporlarını inceledi.

Habere göre, bir Filistinli mahkum alıkonulduğu İsrail'deki cezaevinde gardiyanlar tarafından dövüldü ve kaburgaları kırılarak öldürüldü.

Filistinli mahkumlardan biri, kronik hastalığının tedavi edilmemesi, diğeri de saatlerce yardım çığlıkları atmasına rağmen müdahale edilmemesi sonucunda hayatını kaybetti.

"İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar" (PHRI) adlı STK tarafından doğrulanan otopsi raporlarına göre, bu üç kişi, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Batı Şeria veya İsrail'den gelen 13 Filistinli arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen ve yaşamını yitiren mahkumların sayısı ise tam olarak bilinmiyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in "tıka basa" dolu olan cezaevlerindeki koşulların tehlikeli şekilde kötüleştiğini ve yaygın olarak şiddet uygulandığını bildirdi.

Merkezi İsrail'de bulunan insan hakları örgütü "Hamoked"in icra direktörü Jessica Montell, WP'ye yaptığı açıklamada, "Şiddet her yere yayılmış durumda. Aşırı kalabalık. Görüştüğümüz her mahkum 30 kilo vermiş." diye konuştu.

İsrail'deki İşkenceye Karşı Halk Komitesi'nin İcra Direktörü Tal Steiner, İsrail'in söz konusu hak ihlallerinin, ülkedeki "intikam atmosferi"nden kaynaklandığını belirtti.

Steiner, cezaevlerindeki şiddetin, politika yapıcıların desteğinin ve hesap verebilirlik eksikliğinin bir "kombinasyonu" olarak nitelendirdi.

Tanıklar, gardiyanların "çıldırmışçasına" mahkumlara saldırdığını söyledi

İsrail'deki cezaevinde Aralık 2023'te gardiyanlar tarafından şiddetli şekilde dövülmesinin ardından yaşamını yitiren 23 yaşındaki Abdulrahman Bahash'ın 2 mahkum arkadaşı, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla arkadaşlarını ölüme götüren o günü WP'ye anlattı.

Tanıklar, gardiyanların koğuştaki tüm hücreleri bastığını ve mahkumları dövmeden önce kelepçelediğini kaydetti.

Görgü tanıklarından 28 yaşındaki eski bir mahkum da gardiyanların kendilerine "çıldırmışçasına" saldırdığını, coplarla tekmelerle vurduğunu söyledi.

Tanık, Bahash ve hücresindekilerin "tecrit odalarından" oluşan bir alana götürüldüğünü, daha sonra Bahash'ın vücudunda morluklarla döndüğünü ve kaburgalarının kırılmış olabileceğini söylediğini aktardı.

Bahash'ın ayakta duramaz hale geldiğini dile getiren tanık, arkadaşının olaydan 3 hafta sonra 1 Ocak'ta hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrailli yetkililer, mahkumun ailesinin otopsi raporunu ve Bahash'ın cesedini görmesine izin vermedi.

Bahash'ın ailesi adına otopsi sonucunu gören PHRI doktoru Daniel Solomon'un bildirdiğine göre, otopsi raporu, Bahash'ın "kaburga kırıkları ve dalak yaralanması"nın muhtemelen saldırı sonucu meydana geldiğini gösteriyor.

"Doktora ihtiyacım var!"

Kasım 2023'te Megiddo Hapishanesinde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Abdul Rahman al-Maari'nin kardeşi İbrahim, Maari'nin Şubat 2023'te geçici kontrol noktasında alıkonulduğunu, Hamas'la bağlantılı olmak ve ateşli silah bulundurmakla suçlandığını dile getirdi.

İbrahim, 7 Ekim'den sonra kardeşiyle irtibatı kaybettiklerini belirtti.

PHRI'den Doktor Danny Rosin'in incelediği otopsi raporunda, Maari'nin kaburgalarının kırıldığı; sırt, kalça, sol kol, baş ve boyun taraflarında çürüklerin görüldüğü bilgisi yer alıyor.

Aynı bölümde tutulan 32 yaşındaki Khairy Hamad, hücre araması yapılırken gardiyanlara cevap verdiği gerekçesiyle Maari'nin, elleri kelepçeli şekilde merdivenlerden aşağı atıldığını ve başından kanlar geldiğini aktardı.

Tanıklardan Sariy Khourieh, saatlerce acı içinde feryat edişini dinledikleri Maari'nin "Doktora ihtiyacım var!" diye bağırdığını anlattı.

Khourieh, saat 04.00 sularında Maari'nin sustuğunu, ilerleyen saatlerde de gardiyanların onun cesedini gördüğünü ifade etti.

İsrail'deki bir cezaevinde tutulan 21 yaşındaki Muhammed al-Sabbar ise Hirschsprung (kalın bağırsak felci) hastalığının tedavi edilmemesinin ardından 28 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Otopsi raporuna göre kronik rahatsızlığının düzgün bir şekilde tedavi edilmesi durumunda Sabbar'ın ölümü önlenebilirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'deki Cezaevlerinde Filistinlilere Uygulanan Şiddet Ortaya Çıktı - Son Dakika

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