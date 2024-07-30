İsrail'deki gözaltı merkezi kapatılmalı

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İsrailli General Ilan Schiff'in başkanlığındaki komisyon, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu İsrail'in güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezindeki koşulların son derece zor olduğunu ve kapatılması gerektiğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, emekli General Schiff başkanlığındaki Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinli tutukluların koşullarıyla ilgilenen danışma komisyonu incelemesini tamamlayarak sonuçlarını İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sundu.

Komisyonun, tutukluların Sde Teiman gibi geçici askeri tesislerde uzun süre kalmaması gerektiğine karar verdiği aktarılan haberde, esirlerin 10 ila 15 gün süreyle İsrail ordusunun kontrolünde kalması ve ardından İsrail Cezaevleri İdaresi tesislerine nakledilmesi gerektiği yönünde görüş sunduğu kaydedildi.

Haberde, komisyonun tavsiyesinin Sde Teiman'ın kapatılması ve esirlerin sorumluluğunun cezaevleri idaresine verilmesi olduğu vurgulandı.

İsrail'in Guantanamosu olarak adlandırılan güneydeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Sde Teiman Askeri Üssü, Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilere uygulanan cinsel istismar, işkence başta olmak üzere insanlık dışı suçlarla gündeme geldi.

Sde Teiman, son aylarda Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin maruz kaldığı çeşitli işkencelerle adından söz ettirirken, İsrailli yetkililer ihlallere karışanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, iddiaların incelendiğini iddia ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, dün Sde Teiman Askeri Üssü'nde 9 askerin cinsel işkence ve darbettikleri bir Filistinlinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini yayımlamasıyla askeri polis, konu hakkında soruşturma başlattı, askerler gözaltına alındı.