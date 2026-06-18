İsrail'den AB Temsilcisine İlişki Kesme - Son Dakika
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İsrail'den AB Temsilcisine İlişki Kesme

18.06.2026 12:29
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile ilişkileri kestiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "apartheid" benzetmesi haberleri sonrası Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ilişkileri kestiğini açıkladı.

Saar, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kallas'ın bir süredir İsrail'e karşı "taraflı ve takıntılı şekilde hareket ettiğini" ileri sürdü.

Meksika ziyareti sırasında Kallas'ın İsrail'i geçmişte Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberlere işaret eden Saar, bu benzetmeye tepki gösteren Avrupalı yetkililere ise teşekkür etti.

Saar, Kallas'ın söz konusu haberlere yönelik bir yalanlama veya açıklama yapmadığını söyleyerek, "İsrail Dışişleri Bakanı olarak, bu iftiradan geri adım atana kadar Bayan Kallas ile tüm ilişkileri kesmekten başka çarem kalmamıştır. Ben de öyle yapıyorum." ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, 20-22 Mayıs tarihlerinde Meksika'ya yaptığı ziyaret sırasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönünde haberler basına yansımıştı.

Kallas'ın açıklamalarının AB'nin resmi pozisyonunu yansıtmadığını savunan bazı Avrupalı diplomatlar, Birlik adına konuşan bir yetkilinin bu tür ifadeler kullanmasının sorun oluşturduğunu ifade etmişti.

Kallas ise söz konusu haberlere ilişkin henüz açıklamada bulunmazken, 15 Haziran'da Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin engellenmesi için AB Komisyonundan öneriler talep ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den AB Temsilcisine İlişki Kesme - Son Dakika

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