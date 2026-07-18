İsrail'den ABD Uçaklarına Yeni Yönlendirme - Son Dakika
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İsrail'den ABD Uçaklarına Yeni Yönlendirme

18.07.2026 12:13
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İsrail, ABD'nin yakıt ikmal uçaklarını sivil trafiği aksatmamak için askeri üslerde konuşlandıracak.

İsrail ordusu, ABD'nin gönderdiği ilave yakıt ikmal uçaklarının, sivil uçuş trafiğini aksatmaması için Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı yerine askeri hava üslerine konuşlandırılacağını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kararın sivil ulaşım rotalarındaki olası yoğunluk ve aksamaları en aza indirmek amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt ikmal uçaklarının İsrail'deki askeri üslere yönlendirilmesi kararının İsrail ordusuyla koordinasyon halinde ABD tarafından alındığı kaydedildi.

İsrail'in yaz dönemindeki uçuş iptallerini ve gecikmeleri önlemek amacıyla ülkenin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben-Gurion Havalimanı'ndaki ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı sayısını daha önce 20 ile sınırlandırdığı da hatırlatıldı.

ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi olasılığı çerçevesinde İsrail'e onlarca ilave yakıt ikmal uçağı göndermeyi planladığı basına yansımıştı.

ABD'nin halihazırda Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı ile Ramon Havalimanı'nda yaklaşık 60 yakıt ikmal uçağının bulunduğu ve ilave yakıt ikmal uçaklarıyla bu sayının ABD-İsrail/İran Savaşı'nın başlangıcındaki seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği öne sürülmüştü.

Öte yandan İsrail, Ben-Gurion Havalimanı'na ABD yakıt ikmal uçaklarının inişini yasaklama kararı almış, Washington yönetiminin itirazlarının ardından söz konusu karardan geri adım atmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den ABD Uçaklarına Yeni Yönlendirme - Son Dakika

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