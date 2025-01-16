İsrail'den Ateşkese Rağmen Hava Saldırıları

İsrail ordusunun savaş uçakları, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze kentine hava saldırıları düzenledi.
Görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki bazı bölgeleri hedef aldı.
19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrası yaşanan hava saldırılarında hedef alınan bölgelerde büyük patlamalar meydana geldi.
Hedef alınan bölgelerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
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