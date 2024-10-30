İsrail'den Baalbek'e Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den Baalbek'e Tahliye Uyarısı

İsrail\'den Baalbek\'e Tahliye Uyarısı

İsrail, Lübnan'daki Baalbek kenti için tahliye emri vererek sivilleri uyardı.

30.10.2024 16:42
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(ANKARA) - İsrail, 1984 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan ve en iyi korunmuş Roma tapınaklarından bazılarına ev sahipliği yapan Lübnan'ın Baalbek kenti için tahliye uyarısı yaptı.

İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda ilk kez Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti ve dış mahalleleri için tahliye emri verdi. İsrail ordusu sivilleri Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek'i üç güzergah üzerinden terk etmeleri konusunda uyardı. İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baalbek, Ain Bourdai ve Dours sakinlerine acil uyarı. (İsrail) Savunma Güçleri, şehir ve köylerinizdeki Hizbullah hedeflerine karşı güçlü bir şekilde hareket edecektir. İsrail, size zarar verme niyetinde değildir. Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalısınız. Hizbullah unsurlarına, tesislerine veya silahlarına yakın olmak sizi riske atabilir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Baalbek, Bekaa Vadisi'nde önemli bir kent merkezi ve yüksek Roma kalıntılarıyla ünlü. İsrail'in tahliye uyarısından yaklaşık bir saat sonra, Baalbek sakinlerinin büyük bir çoğunluğunun kenti tahliye etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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