İsrail'den Batı Şeria'ya 12 Bin Yeni Konut

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi kapsamında 12 bin yeni konutun yapılması ve alt yapı yatırımları için 8,5 milyar şekellik (yaklaşık 2,3 milyar dolar) bir "çatı anlaşmasına" imza attı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve "bölgenin çehresini değiştirmek amacıyla tarihi değerde dev bir adım" attığı belirtildi.

Haberde, ülke tarihinde ilk kez şehir statüsünde olmayan yerel bir idari birimle imzalanan bu anlaşma, sağcı kesim ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için büyük bir kazanım olarak nitelendirildi.

Söz konusu anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Toprak Kurumu (Rami) Genel Müdürü Yehuda Eliyahu ve Batı Şeria'nın kuzeyinde çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim birimini bünyesinde bulunduran Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın katılımıyla düzenlenen resmi törenle imzalandı.

Anlaşmanın, bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve altyapısının modernize edilmesi sürecine "büyük bir ivme kazandıracağı" belirtildi.

Milyar dolarlık dev bütçe

Haberde, şehir statüsü taşımayan bir bölge konseyiyle bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli uzlaşı olma özelliği taşıyan anlaşmanın maliyetinin 8,5 milyar şekeli (yaklaşık 2,3 milyar doları) aşan dev bir kaynak olduğu vurgulandı.

Anlaşma kapsamında ayrılan dev bütçenin 1,5 milyar şekeli stratejik üst yapı ve ana altyapı projelerine harcanacakken, 7 milyar şekellik diğer kısım ise mevcut yerleşim birimlerinin modernize edilmesi, yeni kamu binalarının inşası ve çevre projelerine tahsis edilecek.

Bu bütçeyle hayata geçirilecek projeler doğrultusunda bölgede 12 bin yeni konutun yanı sıra geniş sanayi, ticaret ve istihdam alanları inşa edilecek, aynı zamanda bölgedeki yol ağları, kavşaklar ve drenaj sistemleri de tamamen yenilenecek.

"Hedefimiz 1 milyon nüfusa ulaşmak"

Törende "şükür duası" okuyan Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Dagan, anlaşmayı tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyini işaret ederek "kararlılık" mesajı veren Dagan,"Kuzey Şomron'da (Talmudik kuzey Batı Şeria) daha önce boşaltılmış olanlar da dahil olmak üzere 18 yerleşim birimini yeniden inşa ediyoruz. Bu bölgedeki nihai hedefimiz 1 milyon yerleşik nüfusa ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.