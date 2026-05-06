İsrail'den Belçika'ya Tepki

06.05.2026 10:13
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Belçika'daki Yahudi sünnetçilerin iddianamesine çözüm talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Belçika'da 3 Yahudi sünnetçi hakkında hazırlanan iddianameye tepki göstererek, Brüksel'den konuyla ilgili çözüm bulmasını talep etti.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Anvers kentinde geçen sene tutuklanan üç mohel (sünnetçi) hakkında iddianame hazırlandığını belirtti.

Yahudi inancını uyguladıkları için Yahudiler hakkında kovuşturma açıldığını iddia eden Saar, "Brit Mila (sünnet), Yahudi inancının temel taşıdır." ifadelerini kullandı.

Saar, Belçika'nın söz konusu kararına tepki göstererek, Brüksel yönetimini harekete geçmeye ve bir çözüm bulmaya çağırdı.

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da konuya müdahil olmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise yanıtında ülkesinin antisemitizmle mücadeleye kararlı olduğunu vurgulamış ve Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara değil, hukuki ve tıbbi iddialara ilişkin olduğunun altını çizmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

