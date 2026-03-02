İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini 4 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve kentin en uzak noktalarından dahi görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.

Gece saatlerinden itibaren Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenleyen İsrail'in, aralarında Dahiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde Hizbullah'a ait finansal kuruluşlara saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.