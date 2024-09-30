İsrail\'den Beyrut\'a Hava Saldırısı

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BEYRUT, 30 Eylül (Xinhua) -- İsrail, Beyrut'un Kola bölgesindeki bir binaya yönelik hava saldırısı düzenledi. Lübnan'dan yayın yapan El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden üç kişi hayatını kaybetti.

8 Ekim 2023'te Hizbullah-İsrail çatışmasının patlak vermesinden bu yana İsrail, ilk kez Beyrut'un farklı bir bölgesine saldırmış oldu. Daha önceki saldırılar, Beyrut'un güney banliyölerine yoğunlaşmıştı.