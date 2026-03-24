İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren 4. kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef aldı.

İsrail saldırısının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesi duyuldu.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Dahiye bölgesine yarım saat içinde 3 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'taki Hizbullah altyapısını hedef alan hava saldırıları başlattıklarını" belirtmişti.

İsrail ordusu ayrıca akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.