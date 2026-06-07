İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

07.06.2026 17:31
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut'ta Dahiye bölgesine saldırı düzenledi; 2 ölü, 11 yaralı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları herhangi bir ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

Lübnan resmi ajanası NNA'nın haberine göre, Dahiye'de 2 daireyi hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamanı yitirdi, 11 kişi yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine attığı roketlere karşılık olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika

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