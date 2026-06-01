İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı Talimatı

01.06.2026 10:30
Netanyahu, ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlemesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamayla, İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Netnayahu ve Katz'ın talimatıyla Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirilecek hava saldırılarında Hizbullah hedeflerinin vurulacağı öne sürüldü.

Netanyahu'nun 30 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği ileri sürülmüştü.

İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın "vetosu" nedeniyle Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu.

İsrail, son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

